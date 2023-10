Apostolico, il video in Procura: "Dossieraggio al Viminale". Meloni nega

Apostolico, il video finisce in Procura: "Esiste una centrale di dossieraggio al Viminale?

La vicenda del video della giudice di Catania Iolanda Apostolico finisce in un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. A presentarlo sono i deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti. Con alcuni quesiti a cui dare risposta: chi ha fatto quel filmato e chi l’ha consegnato a Matteo Salvini? Esiste al Viminale una banca dati che cataloga questi video di cittadini che prendono parte a eventi pubblici? E soprattutto: è stato commesso il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto d’ufficio?

"Prima, informazioni riservate carpite al 41bis e diffuse per colpire oppositori politici. Ora, l’utilizzo di video di 5 anni fa (conservati da chi?) per colpire una magistrata, che nessun comportamento discutibile può giustificare. È dossieraggio di Stato. Nessuno è al sicuro". Lo scrive su X Peppe Provenzano, della segreteria nazionale Pd.

"Riassumiamo: qualcuno ha girato e conservato un video di una manifestazione di cinque anni fa (25 agosto 2018) che evidenzia la partecipazione della giudice Apostolico e lo ha trasmesso al vicepremier Salvini, che prontamente lo ha pubblicato sui social. Domanda n. 1: chi ha girato quel video? Qualcuno nel cordone di polizia, come ipotizzano alcuni media? Domanda n. 2: chi ha conservato e trasmesso il video al vicepremier Salvini (per coincidenza, ex ministro degli Interni…)? Domanda n. 3: che cosa pensa la presidente Meloni del vero e proprio dossieraggio di Stato messo in atto dal suo vice contro la giudice Apostolico per intimidire lei e tutta la magistratura?". Lo scrive su X Antonio Misiani, della segreteria nazionale Pd.

Caso Apostolico, Meloni: "Apostolico era alla manifestazione, nessun dossieraggio"

“Salvini non mi ha parlato del video ma mi pare secondario. Anche tutta la polemica che sto vedendo sul dossieraggio: partecipi a una manifestazione pubblica e lo rivendichi. Dossieraggio, di solito, è un attività occulta, per tirare fuori delle cose che no si sanno, ma se uno sta a una manifestazione in prima fila, dietro a uno striscione che dossieraggio è? Stai lì e lo rivendichi” ha ribattuto a distanza Giorgia Meloni, dopo il Consiglio europeo informale di Granada.