Arianna Meloni, l'elogio al ministro e marito, Lollobrigida? Non elegante...

Non elegante l’elogio della sorella di Meloni, Arianna, rivolto al ministro e marito, Lollobrigida-maestro di stile e di eleganza, di Subiaco come zia Gina- per aver ordinato ai dirigenti, lottizzati, delle Ferrovie di far fermare il treno nella stazione di Ciampino (“Il mio Francesco doveva andare a lavorare”).

Ma chiedo al cronista, che ha rivolto la domanda a Miss Garbatella 2: pensavi di fare lo sgub proprio con la signora, sperando che che sgridasse Lollo in pubblico? Evidentemente, non hai capito che i post-missini hanno una grande e arretrata fame di potere e sottogoverno. E faranno di tutto, anche altre brutte figure, come l’attacco a Draghi, per non mollare neppure uno strapuntino …O no ?

P.S. Ritardo di 40’, ieri, nel treno Freccia Rossa Roma-Calabria e disagi dei viaggiatori, accentuati dalla coincidenza verso Cosenza, nella stazione di Paola, che non ha atteso i “ritardatari”. Qualcuno ha suggerito di ordinare, come Lollobrigida, al capotreno di fermare a SCALEA. (“Io sò io e voi nun siete un c !…) Richiesta respinta !