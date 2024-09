Caso Boccia-Sangiuliano, Arianna Meloni si riprende la scena dopo il gossip: "Vicenda chiusa, se ne è parlato fin troppo"

Arianna Meloni: "Hanno provato ad attaccare Giorgia in tutti i modi ma non ci sono riusciti, poi hanno iniziato a colpire le persone vicine. Lollobrigida? Fa il ministro perché è bravo, non c'è nessuna ragione di familismo"

Arianna Meloni, responsabile adesioni e segretaria politica di Fratelli d'Italia e sorella della premier Giorgia, si riprende la scena dopo le polemiche che l’hanno coinvolta in queste ultime settimane riguardo alla presunta nomina bloccata dell’ex assistente del già ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. “È stata un'estate curiosa, ma in realtà da più di una anno qualsiasi cosa succede mi tirano in mezzo, spesso con narrazioni inventate ad arte", afferma Arianna Meloni alla festa di FdI 'L'Italia e i territori, come cambia l'Emilia-Romagna'.

Respinge le voci e contrattacca: "a un certo punto, viene il dubbio... mi dico: qual è il gioco?". E dà una risposta: "hanno provato ad attaccare Giorgia in tutti i modi ma non ci sono riusciti, poi sono passate alle persone vicine, prima Giambruno, poi Lollobrigida, un atteggiamento decisamente esagerato con una morbosità curiosa".

Arianna Meloni, alla guida della segreteria politica, difende il governo, il partito, e la presidente del Consiglio, sua sorella. E anche il suo ex compagno, il ministro Francesco Lollobrigida: "fa il ministro perché è bravo, non c'è nessuna ragione di familismo. Adesso è partita la moda di dire che lo cacceranno dal governo. Ma pietà, noi siamo gente seria". Poi mette una pietra sopra il caso che riguarda il ministro Gennaro Sangiuliano, senza mai citare Maria Rosaria Boccia: "la vicenda, che è dolorosa, è chiusa". "Sangiuliano - dice - si è dimesso per una faccenda del tutto personale, una faccenda di gossip montata dalla stampa in maniera decisamente eccessiva. Direi, anche basta". E riduce le polemiche a "ricostruzioni fantasiose, lo hanno confermato tutti".

E non rinuncia a mettere i puntini sulle 'i': "Non essendo ricattabili, noi siamo qui solo grazie agli italiani, e questa è una cosa che dà fastidio, perché non abbiamo mai fatto inciuci, non ci siamo mai venduti". Anche se ammette: "vorrei essere più rilassata, ma il periodo è un po' teso le pressioni sono tante". Commossa di essere qui Per Arianna Meloni vuole lasciarsi l'estate alle spalle e rilancia la campagna d'autunno.