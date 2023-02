Armi nelle scuole, in 8 Regioni è già una realtà. Si sperimenta in 30 licei

Armi nelle scuole, Assoarmieri: "Contatti con le medie per il tiro a volo"

Il caso relativo al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari su quella presunta frase sulle "armi nelle scuole" riportata da La Stampa e smentita dal diretto interessato, continua a far discutere. A distanza di due giorni si registra anche l'intervento del generale Federici, consigliere militare per Palazzo Chigi e suo presunto interlocutore sulla vicenda: "Mai ricevuto nessuna proposta in tal senso". Ma si scopre che un progetto simile - riporta La Stampa - è già attivo e da diversi anni. Sono ormai più di quattro anni che in Puglia gli studenti delle superiori, con l’autorizzazione dei genitori, possono dedicarsi al tiro al piattello. "Come regione pilota siamo partiti nel 2018 – ricorda il delegato Fitav pugliese Cosimo Moretto - facendo la proposta al ministero dell’Istruzione e definendo con loro le modalità. Mi pare che il governo fosse quello con 5 stelle e Lega".

"Al momento, - prosegue Moretto su La Stampa - sono una trentina i licei e gli istituti tecnici aderenti relativi a 8 Regioni, un terzo si trova in Puglia e "stiamo avendo molte richieste, che non riusciamo ad accontentare. I ragazzi fanno lezioni teoriche in classe e poi vengono nei nostri impianti per la pratica. Imparano a usare il fucile come strumento sportivo, con regole molto rigide – spiega –. Se uno vuole fare male a un compagno, può farlo anche con una racchetta da tennis: c’è uno studio recente che dice che il tiro a volo è pericoloso come le bocce". Anche il presidente di Assoarmieri svela un progetto sul Tiro a Volo nelle scuole. "C'è stato - dice Antonio Bana- un approfondimento da parte della Federazione Italiana Tiro a Volo che nel cosiddetto progetto Care, acronimo di Cultura, Autocontrollo, Regole, Emozioni, si propone proprio di portare lo sport del tiro a volo negli istituti scolastici di primo e secondo grado, medie e superiori".