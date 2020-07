Aspi, Meloni: “Era meglio la revoca, il governo si è mossa con cialtroneria”

''Molto difficile giudicare questo accordo, non conosco i dettagli. Io ero per la revoca. Il governo si è mosso con cialtroneria, ha trovato una soluzione in una notte, mentre ci si poteva muovere diversamente'', ha detto Giorgia Meloni a Radio 24, commentando la trattativa fra governo e Atlantia. L'ex ministro specifica che "quelle della concessione ad Autostrade erano regole scritte negli anni '90. C'è stato il centrodestra, il centrosinistra, ci siamo stati tutti. Io facevo il ministro dei Giovani, non avevo la forza per modificare la concessione ad Autostrade", rimarca a proposito della proroga della concessionedurante il governo Berlusconi.

Quanto al tema sempre caldo del Mes la leader di FdI avverte: "Diciamo no al Mes, perchè non c'è alcuna ragione economica. E' innanzitutto un prestito. Tra l'altro in parte sono soldi nostri che ci vengono riversati. Non è vero che se non prendiamo quei soldi dal Mes non possiamo prenderli altrove. Non èvero che ci conviene. Checchè se ne dica, il Mes è un trattato internazionale che non si modifica con le lettere di Gentiloni... Faccio una domanda retorica: se questo Mes è così vantaggioso per noi, perché i cosiddetti paesi frugali dicono che il nostro accesso al Mes è una conditio sine qua non per ottenere un accordo vantaggioso sul recovery Fund? Perché vogliono controllare i nostri conti pubblici...''.