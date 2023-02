Assegno unico, aumento a febbraio. Pagamenti in arrivo, aumento di...

Assegno unico, aumento a febbraio. Quando i pagamenti. Date



Finalmente settimana prossima arriva la maggior parte dei pagamenti dell'assegno unico di febbraio, in leggero ritardo rispetto ai mesi precedenti e in particolare rispetto a gennaio.



In media, savo per chi ha un Isee molto alto, ci sarà anche un aumento pari all'8,3% deciso dal governo con l'ultima Legge di Bilancio per l'anno 2023.