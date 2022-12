Assegno unico, governo silente. Non sa che dire a vedove e vedovi penalizzati?

Assegno unico, il Senato, dove si trova la manovra, non potrà far nulla



Imbarazzante e imbarazzato silenzio da parte dei massimi vertici del Centrodestra ai quali Affaritaliani.it ha segnalato i diversi articoli sull'incredibile discriminazione verso le famiglie monogenitoriali in merito all'assegno unico. Un'anomalia assurda, come molti big dell'attuale maggioranza l'hanno definita ancora a fine ottobre, che non è stata sanata nella Legge di Bilancio per il 2023, nonostante ci fosse un emendamento specifico e chiarissimo dell'ex ministra Elena Bonetti (cassato dal Centrodestra). Silenzi assordanti e silenzi eloquenti da parte del Centrodestra. Che evidentemente non sanno come spiegare questa discriminazione clamorosa alle famiglie di un milione di bambini e ragazzi che hanno un solo genitore (in molti casi, non tutti, vedove e vedovi). Il Senato, dove si trova la manovra, non potrà far nulla visto che il testo è blindato con la fiducia e per evitare l'esercizio provvisorio.

