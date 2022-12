Assegno unico, governo Meloni penalizza chi nella vita è stato più sfortunato

Assegno unico, vedeve e vedovi penalizzati dal governo nella manovra



Sarebbe costato allo Stato circa 360 milioni di euro all'anno l'intervento per sanare l'incredibile e vergognosa ingiustizia nei confronti delle famiglie monogenitoriali, soprattutto vedevo e vedovi con bambini spesso in tenera età, nell'assegno unico (di cui Affaritaliani.it ha ampiamente parlato in questo articolo). Dai politici del Centrodestra, esattamente come da quelli del Centrosinistra, Pd in testa, la solita litania. "Incredibile, un'ingiustizia, saneremo tutto con la manovra".



Promesse, parole, bla bla bla. Risultati? Zero. Niente. Lo Stato non ha trovato 360 milioni per sanare un'ingiustizia mostruosa verso chi è già stato duramente colpito nella vita (ma ha salvato le squadre di calcio!). Lo Stato, il governo Meloni, risparmia (e quindi in qualche modo fa cassa) danneggiando vedeve e vedovi con ragazzi e spessi bambini piccoli. Che dire? Niente, meglio.