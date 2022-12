Governo Meloni nega 360 euro all'anno alle ragazze madri

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, principali protagonisti di questo governo, trascorrono il loro Natale sereni. Il danno è fatto, poi si vedrà, forse



Torniamo a parlare della clamorosa e vergognosa discriminazione delle famiglie monogenitoriali nell'assegno unico, di cui Affaritaliani.it ha parlato a lungo. Un errore del governo Draghi non è stato sanato in Legge di Bilancio dal governo Meloni, o per incompetenza o per menefreghismo.



La discriminazione non riguarda solo vedove e vedovi, spesso con bambini piccoli. Prendiamo l'esempio di una ragazza madre, abbandonato dal padre del bimbo o della bimba. Bene, con questa genialato del governo dei Centrodestra lo Stato nega 360 euro all'anno a questa ragazza madre, che sarebbe fondamentali per andare avanti nella vita da sola con un figlio/a senza padre.



Intanto Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, principali protagonisti di questo governo, trascorrono il loro Natale sereni (e nulla dicono sul caso, ovviamente). Il danno è fatto, poi si vedrà, forse, dice qualcuno dal Centrodestra. Bla bla bla... Actions speak louder than words. E i fatti sono chiari. NON HANNO FATTO NIENTE PER SANARE UNA GRAVE INGIUSTIZIA. Punto.



