Assegno unico gennaio, date dei pagamenti e aumenti fascia per fascia. Le cifre

L’INPS ha comunicato le date di pagamento



L’assegno unico di gennaio 2025 arriverà regolarmente anche se non è ancora stato compilato l'Isee. L’INPS ha comunicato le date di pagamento e le tabelle con i nuovi importi.

Per il mese di gennaio 2025, i pagamenti dell’assegno Unico saranno effettuati in base alla situazione individuale dei beneficiari:

Beneficiari già in possesso dell’assegno: il pagamento è previsto a partire dal 15 gennaio 2025.

Nuovi richiedenti (domanda presentata a dicembre 2024): riceveranno la prima rata nell’ultima settimana di gennaio 2025.

È importante notare che, dal primo gennaio 2025, l’assegno unico sarà rinnovato automaticamente per chi già lo riceve, semplificando così il processo per le famiglie.

Dal primo gennaio 2025, l’assegno unico subirà una lieve rivalutazione in base all’inflazione, che si attesta allo 0,8%.

Questo porterà a un incremento degli importi già erogati.

Per figli minorenni:

Importo massimo: da 199,40 euro a 200,99 euro (ISEE fino a 17.227,33 euro).

Importo minimo: da 57,00 euro a 57,45 euro (per famiglie con ISEE superiore a 45.574,96 euro).

Per figli maggiorenni (18-21 anni):

Importo massimo: da 96,90 euro a 97,68 euro.

Le famiglie con figli disabili vedranno aumenti significativi, ma meno consistenti rispetto agli anni precedenti, dove la rivalutazione era stata dell’8,1% e 5,4%.

Per ricevere l’assegno unico con l’importo corretto, è fondamentale presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 28 febbraio 2025. Una novità importante è che, dal 2025, l’assegno Unico non sarà più incluso nel calcolo dell’ISEE, consentendo così a molte famiglie di accedere a prestazioni sociali più vantaggiose.

Controllare lo stato del pagamento dell’assegno unico è semplice e veloce.

Ecco come fare:

Accedi al sito INPS con SPID, CIE o CNS.

Collegati alla sezione “Assegno Unico e Universale per i figli a carico”.

Seleziona la domanda di interesse e verifica la sezione “Pagamenti”.

In alternativa, puoi utilizzare l’app INPS Mobile o contattare il Contact Center al numero verde 803 164 per assistenza.