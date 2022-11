Assegno unico, pagamento di novembre in ritardo? Ecco perché, ma la data c'è

Assegno unico novembre, il pagamento (non per tutti) con qualche giorno di ritardo



Assegno unico, la mensilità di novembre è in ritardo?

Nei mesi precedenti, almeno per chi ha presentato la domanda entro il 28 febbraio 2022, il pagamento con bonifico dell'assegno unico per i figli è sempre arrivato intorno alla metà del mese, a volte anche prima del 15. Questo mese, in diversi casi, il pagamento arriverà almeno una settimana dopo, a partire dal 21 novembre.

Il motivo? Pare che ci siano state delle verifiche da parte di Inps, non solo per i percettori del reddito di cittadinanza, e che siano terminate ai primi di novembre.

Da qui il motivo nel ritardo del pagamento. Comunque nell'area riservata del sito Inps, alla quale si accede con lo spid, è facilmente verificabile se il pagamento è stato disposto (e per quando) o non ancora.