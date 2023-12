Atreju, Lollobrigida: "Per la prima volta cibo Italia nello spazio". Video

Lollobrigida: "Per la prima volta cibo Italia nello spazio"

“Dicono che siamo retrogradi, ma c'è una stazione aerospaziale che gira intorno alla terra e metà è costruita da italiani: ecco per la prima volta il nostro cibo andrà nello spazio e verranno preparati per 14 giorni di quarantena e mangeranno con i prodotti della famiglia Rana". Così Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nel corso del dibattito "Il valore della qualità per il benessere di persone e imprese" nella sala Emanuela Loi ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia in corso a Roma.

Lollobrigida: "Orgoglioso per divieto a carne sintetica"

"Orgoglioso del fatto che l'Italia sia stata la prima nazione al mondo a vietare il cibo sintetico, imitata poi dalla Francia. Il tema del cibo sintetico pone un problema di civiltà, perché consiste nel fornire alle persone prodotti da laboratorio dalle discutibili qualità nutrizionali". A dirlo ad Atreju il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "E' necessario investire sulla qualità alimentare per generare ricchezza e poterla redistribuire. Investire su agricoltura, allevamento, pesca, cucina. Solo così potremo approfittare delle potenzialità che il nostro Paese offre, l'Italia non è seconda a nessuno", ha aggiunto.