Aumento pensioni 2022: 17 euro in più al mese (lordi). Svelate le cifre

Aumento pensioni 2022, la situazione caso per caso

Aumento pensioni 2022, ci siamo quasi. Ci saranno gli aumenti? Per chi? Bisogna considerare due fattori: il tasso di rivalutazione e le percentuali di rivalutazione in funzione delle fasce dell’assegno percepito.

Il tasso di rivalutazione, secondo il decreto fissato dal Ministero economia e Finanza, è pari all’1,70% per il 2022, fa eccezione il conguaglio. Per quanto riguarda la seconda variante, la quota è uguale al 100% del vitalizio per importi fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi 2.062,32 euro. Va a calare al 90% per fasce di importo che equivalgono a 4 o 5 volte l’assegno minimo e si blocca al 75% per le fasce superiori a 5 volte il minimo.

Analizziamo alcuni casi specifici:

Pensione 1000 euro lordi: il tasso di rivalutazione sarà intero, quindi uguale al 100%. Ciò sta a significare che l’aumento lordo mensile equivale a 17 euro.

Pensione 2500 euro lordi: il tasso di rivalutazione sarà pari al 90%, quindi l’aumento sarà di 41,76 euro lordi mensili.

Pensione 3500 euro lordi: il tasso di rivalutazione sarà uguale al 90%, quindi l’aumento equivarrà a 54,71 euro al mese, sempre lordi.

