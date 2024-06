"Autonomia legge settimana prossima". FdI mette a tacere i dubbi di Occhiuto

"Stiamo attuando il programma elettorale sul quale i cittadini ci hanno dato la fiducia alle elezioni politiche del 2022 e poi ribadita alle ultime Europee"

"Il provvedimento va bene così com'è. E' stato all'esame delle forze politiche di maggioranza e opposizione per diversi mesi e se ne parla da anni. Non ci sono cambiamenti da introdurre. Occhiuto fa parte di Forza Italia e quel partito aveva qualche dubbio, poteva dirlo in Commissione o in fase emendativa, non lo ha fatto e quindi va bene così". Manlio Messina, vice-capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d'Italia, intervistato da Affaritaliani.it, risponde così ai dubbi espressi questa mattina dal presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto sull'autonomia regionale differenziata ('Manca la necessaria serenità, la riforma va migliorata'). "La settimana prossima il testo verrà approvato dalla Camera senza alcun cambiamento rispetto al Senato e quindi sarà legge dello Stato", annuncia Messina. "Poi ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e partiranno i decreti attuativi che saranno diversi".

Dopodiché, spiega sempre il vice-capogruppo di FdI a Montecitorio, "inizieranno le richieste delle regioni e la trattativa tra il governo e le singole regioni sulle materie da delegare agli enti locali. Per i tempi certamente il ministro Calderoli può essere più preciso, ma ritengo che per fine anno l'autonomia regionale possa essere effettivamente in vigore". Allo stesso tempo al Senato si va avanti con il premierato... "Assolutamente sì, ma non è uno scambio tra noi e la Lega. Stiamo attuando il programma elettorale sul quale i cittadini ci hanno dato la fiducia alle elezioni politiche del 2022 e poi ribadita alle ultime Europee. Programma elettorale che comprendeva l'autonomia e il premierato. Capisco che il Pd e la sinistra siano abituati a governare senza vincere le elezioni, ma stavolta non funziona così. Hanno perso e governiamo noi attuando il programma elettorale", conclude Messina.