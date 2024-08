Autonomia, Forza Italia: "No a fughe in avanti. Servono molti soldi e nessuno sa dire quanti"

Veneto, l'Autonomia "pronta" per Natale è solo un "sogno"



"Sulla questione dell'autonomia regionale differenziata la questione è estremamente semplice: noi di Forza Italia vogliamo il rigoroso rispetto della legge e degli ordini del giorno che sono stati votati in Parlamento. Ricordo che la Legge Calderoli è stata profondamente modificata grazie soprattutto al nostro lavoro in Aula". Lo afferma ad Affaritaliani.it il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi parlando dell'autonomia regionale vista la spinta della Lega in Veneto con banchetti ogni weekend. "Ora la Legge Calderoli va rispettata nella sua attuazione senza alcuna fuga in avanti e senza che ci siano provvedimenti o fatti che tendano a eludere la legge stessa".



Il portavoce del partito guidato da Antonio Tajani sottolinea come "anche la Lega si stia rendendo conto che serve moderazione. Infatti oggi il capogruppo al Senato Romeo frena sull'autonomia, segno che anche nella Lega è in corso un dibattito. Evidentemente si sono resi contro che serve grande attenzione e soprattutto va garantita in modo totale l'unità nazionale evitando in ogni modo di spaccare il Paese".



"Attenzione e moderazione - spiega Nevi - sia sulle materie Lep (livelli essenziali delle prestazioni) sia su quelle non Lep rispettando alla lettera il dettato della legge con grande equilibrio". I tempi? "Dipende da quanto tempo ci metterà il ministro Calderoli a organizzare i Lep ma non è solo una questione di tempi bensì anche di risorse economiche". Quanti soldi servono? "Nessuno lo sa o lo può sapere, ma certamente non pochi". Insomma, per i leghisti veneti che vorrebbero l'autonomia già per Natale è solo un sogno… "Assolutamente sì e basta leggere le parole di Romeo, capogruppo della Lega". Quanto al referendum abrogativo delle opposizioni, Nevi spiega: "Noi non c'entriamo niente, è una cosa della sinistra. La legge l'abbiamo votata. Non andiamo a votare al referendum e la storia finisce lì", conclude il portavoce nazionale di Forza Italia.