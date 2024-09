La Lega 'corre' sull'autonomia regionale. "Il 3 ottobre primo tavolo Zaia-Calderoli"

Parla Alberto Stefani, vice-segretario federale della Lega, segretario regionale del Carroccio in Veneto e presidente della commissione bicamerale sul federalismo fiscale

"L'autonomia prosegue il suo percorso. Il 3 ottobre, come è stato annunciato dal presidente Zaia e dal ministro Calderoli, ci sarà il primo tavolo ufficiale per il percorso di devoluzione delle materie non riferibili ai Lep (livelli essenziali delle prestazioni). Quindi è una grande prima pietra sull'attuazione dell'autonomia".

Alberto Stefani, vice-segretario federale della Lega, segretario regionale del Carroccio in Veneto e presidente della commissione bicamerale sul federalismo fiscale, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su come stia proseguendo il cammino dell'autonomia e sui tempi della sua attuazione, in particolare per la regione Veneto. "Il CLEP e la Commissione Standard stanno continuando il loro lavoro per l'istruttoria dei livelli essenziali delle prestazioni, che poi saranno definiti con il coinvolgimento del Parlamento e che sono degli standard minimi sotto i quali lo Stato non potrà andare e in questo modo saranno garanzia dei diritti per tutto il Paese".



"Per quanto riguarda il Veneto - sottolinea Stefani - è la regione che è stata apripista di questo percorso istituzionale e ovviamente ne siamo assolutamente orgogliosi. Questo ci carica di responsabilità sotto diversi profili perché vogliamo dimostrare che l'efficienza amministrativa, e siamo sicuri che questo avvenga, il decentramento, la sussidiarietà e la vicinanza del decisore al popolo e ai cittadini garantirà una migliore efficienza dei servizi, una migliore efficacia amministrativa e una migliore capacità della politica di poter intervenire su quelli che sono i bisogni dei cittadini del Veneto", conclude il vice-segretario federale della Lega.