Autostrade, Mion: "La nostra proposta è seria ma non sono ottimista"

Da parte di Autostrade per l'Italia e Atlantia e' arrivata al governo "una proposta seria" per chiudere la partita legata al futuro della concessione di Aspi, ma "non sono ottimista". A dirlo, come conferma un portavoce ad Ansa, è Gianni Mion, Presidente di Edizione, la holding della famiglia Benetton, primo azionista di Atlantia. I due gruppi, "hanno fatto un grande sforzo, anche professionale"; ora "non resta che aspettare".