Avs, Bonelli-Fratoianni al Twiga da Briatore: "Le spiagge siano di tutti"

Avs, Bonelli-Fratoianni protesta davanti al Twiga di Briatore

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono presentati al Twiga, lo stabilimento balneare dei Vip di proprietà di Flavio Briatore a Pietrasanta (Lucca), per lanciare la loro proposta di legge, già depositata in Parlamento per rendere le spiagge italiane "fruibili per tutti". I leader dell'Alleanza Verdi Sinistra, ieri si sono dati appuntamento in Versilia. Nello stesso stabilimento sabato scorso - riporta Il Corriere della Sera - c’era stato un blitz degli attivisti di Mare Libero, che nella sabbia del Twiga avevano piantato i loro ombrelloni per rivendicarne la "paternità popolare".

"La nostra — dicono Fratoianni e Bonelli e lo riporta Il Corriere — è una proposta semplice: le spiagge devono essere dichiarate beni comuni per consentirne l’utilizzo a tutti. Oggi il mare è un privilegio, mentre ci sono concessioni pagate pochissimo con fatturati enormi". L’incursione di qualche giorno fa da parte degli attivisti di Mare Libero era nata invece per sottolineare come "i pronunciamenti del Consiglio di Stato abbiano riconsegnato le concessioni balneari nelle mani dei Comuni, dichiarando decaduti i titoli in vigore fino al 31 dicembre".