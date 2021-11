Azzolina prende le distanze da Conte: "Divieto M5s in Rai? Non so quanto dura"

Rai, Azzolina: "Lo stop imposto da Conte non può essere eterno"

“E’ chiaro che la decisione di Giuseppe Conte di non far partecipare esponenti del M5S alle trasmissioni RAI non potrà essere eterna”. Lo ha detto l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24.

“In questi tre anni malgrado la buona volontà il Movimento Cinque Stelle non è riuscito a fare approvare la legge per cambiare la governance della Rai, quindi in primis penso che si debba fare un mea culpa”, ha aggiunto Azzolina.

"Facciamo mea culpa per non aver cambiato la governance della Rai, ma siamo i soli a volerlo", ha aggiunto l'ex ministra Lucia Azzolina che poi ha commentato gli insulti del consigliere leghista all'indirizzo della Senatrice Liliana Segre: "Ci sono avvelenatori di pozzi ignoranti della storia, sono un virus e provengono sempre dalla stessa parte politica".

Infine, sul calo di consensi del M5s, ha detto: "Se governi fai anche scelte impopolari e perdi consenso, non mi preoccupa. A me interessa solo che venga ridefinita subito e venga comunicata bene una nuova agenda. A partire da salario minimo, ambiente, scuola, lotta all'evasione fiscale".

"Giarrusso in trasmissioni Rai? Non so se ha avuto il permesso"

“Non so se Dino Giarrusso, che è stato ospite in Rai nonostante la decisione di Giuseppe Conte di non far partecipare esponenti del M5S alle trasmissioni Rai , abbia avuto il permesso o meno; non mi interessano certe dinamiche”. Ha contoinuato la Azzolina. “Io ho deciso di non partecipare ad Un Giorno da Pecora perchè sono rispettosa delle regole".