Nel ballottaggio di Anzio Rifondazione Comunista tifa per la destra (chat ed audio esclusivi)

"Evviva Bertollini!!!". Ed ecco il giorno in cui Rifondazione Comunista fa il tifo per Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia. Avviene ad Anzio-Nettuno dove lo scorso weekend c'è stato il primo turno delle elezioni comunali e dove l'est5rema sinisra si trova davanti al più classico dei dubbi...Ideologia o opportunità?

La storia

Nel comune romano si sono sfidati Stefano Bertollini, candidato del centrodestra, Aurelio Lo Fazio, sostenuto dal Pd e da una lista civica, ed altri candidati tra cui Rosalba Giannino (detta "LIna"), ex Pd, da tempo in Rifondazione Comunista. A sinistra quindi niente Campo Largo, ma uno spezzatino andato tutto a vantaggio del cdx che ha conquistato il 47% contro il 17% del Pd; per la candidata di Rifondazione poco più di mille voti per il 4,88%.

Si andrà così al ballottaggio e qui, subito dopo lo spoglio, cominciano le cose per certi versi divertenti nella chat di Rif. Comunista.

La Chat

<p>Conversazione Chat</p>



Tale "El Che" scrive su wapp: "Si dice che Lina entrerebbe in consiglio con la vittoria di Bertollini al ballottaggio". Risposta di Lina: "Pensa tu. Evviva Bertolliniiiiii". Commento finale di el Che: "W la pasionaria in consiglio".

Insomma: l'unica possibilità che ha Rifondazione di entrare in Consiglio Comunale è che vinca la destra, e non il candidato Pd. Quindi, alla faccia delle ideologie, si tifa per il "nemico" e non per quello che dovrebbe essere l'alleato naturale.

In realtà ascoltando un vocale successivo sempre della Bertollini si capisce che ci siano anche delle ragioni politiche, legate soprattutto al comportamento del candidato Pd in campagna elettorale:

l'Audio

"Io non credo che Lo Fazio abbia possibilità di vincere questo ballottaggio, che noi entriamo o non entriamo...perché Aurelio (Lo Fazio) si è fatto il vuoto intorno, da prima. Non è che uno non vuole votare a sinistra o votare a destra... si è fatto il vuoto con i 5 Stelle, con gli altri, con ApA (Alternativa per Anzio, lista civica... ndr), non c'ha mai chiamato. S'è fatto il vuoto con tutti... Io credo che ApA e 5 Stelle non partecipino al ballottaggio. Lì se la devono vedere con Di Dionisio (candidato lista Civica che ha preso il 16% ndr), l'ago della bilancia è Di Dionisio. Noi non ci chiameranno perché mille voti fanno schifo a tutti, quindi... se la vedessero tra di loro. Bisogna vedere Di Dionisio chi preferisce. A meno che non lasci libero l'elettorato dato che si era presentato come civico, senza simboli elettorali. Se porta avanti questa tesi Aurelio (LO Fazio, Pd) sta fuori... però Aurelio l'ha decretata da solo questa solitudione, non ha mai chiamato nessuno... 'mo pensa lui di vincere da solo? A questo punto non glielo auguro, se la morte sua è la vita nostra, meglio la vita nostra che la sua".

Serve aggiungere altro? Più chiaro di così...

Mors tua, vita mea, quindi. Al momento Rifondazione Comunista e la sua candidata non hanno preso una posizione chiara sul ballottaggio, si prende tempo. Alla faccia del Campo Largo...