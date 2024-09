Barbara D'Urso 4 sere in prime time. La possibile vendetta della Rai contro Piersilvio

L'ammiraglia Rai sarebbe pronta a utilizzare l'ex volto Mediaset per sottrarre non pochi ascolti al Biscione. Schiaffo a Piersilvio

La vendetta è un piatto che si serve freddo. Anche dopo diversi mesi. Fratelli d'Italia e l'entourage di Giorgia Meloni non hanno mai digerito i fuorionda di Andrea Giambruno su Striscia la Notizia, prima serata nella rete ammiraglia della famiglia Berlusconi, Canale 5. E ovviamente a Palazzo Chigi non è piaciuta nemmeno l'idea di invitare Maria Rosaria Boccia a Rete 4 da Bianca Berlinguer a E' Sempre Cartabianca, anche se poi l'intervista è saltata all'ultimo momento. Fatti ed episodi che certificano una freddezza, se non gelo, tra la presidente del Consiglio e i primi due figli del Cavaliere.



Pronta dunque la vendetta contro il gruppo Mediaset-Fininvest. Come? Tutti sanno che Barbara D'Urso, per anni volto pomeridiano di Canale 5, è stata fatta fuori dal Biscione senza una chiara motivazione, sostituita da Myrta Merlino (e in molti ricordano quella foto a mani giunte di D'Urso quando è morto Berlusconi che non è affatto piaciuta a Piersilvio). Bene, per l'ex volto di Canale 5, che tra poco diventerà nonna, sarebbero pronte quattro serate in prime time su Rai Uno o subito prima o poco dopo il Festival di Sanremo, quindi all'inizio del 2025.

In pratica l'ammiraglia della nuova Rai targata Giampaolo Rossi sarebbe pronta a utilizzare l'ex volto Mediaset per sottrarre non pochi ascolti al Biscione. Uno schiaffo per Piersilvio, in parte anche per Marina, anche la Barbara nazionale potrebbe togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il format della trasmissione è ancora tutto da studiare ma lo sgambetto (o vendetta) contro la famiglia Berlusconi è pronto. Appuntamento all'inizio del 2025.