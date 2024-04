Bari, la candidatura di Colaianni non decolla. La mossa del doppio ticket

Bari, il patto segreto Schlein-Conte e il terzo candidato che non sfonda

Il centrosinistra cerca di ricucire i rapporti, tra Schlein e Conte ci sono nuove prove di dialogo dopo lo scandalo relativo al Comune di Bari e le varie prese di posizione anche sulla Regione Puglia. L'idea di mettere in campo un terzo uomo per ricompattarsi in vista della scelta del sindaco del capoluogo pugliese, perde quota. L'opzione Nicola Colaianni non convince pienamente. Michele Laforgia, avvocato penalista, sostenuto, tra gli altri da M5S e SI, e Vito Leccese, capo di gabinetto di Antonio Decaro, sostenuto dal Pd, stanno verificando, con le forze politiche che li sostengono, - riporta Il Fatto Quotidiano - le possibilità di un ritiro di entrambi. Ma in realtà i colloqui sotto traccia tra i due e tra i rispettivi schieramenti sembrano quasi una sorta di primarie atipiche, nel tentativo di capire se è possibile non perdere Bari, e come, di fronte a una doppia candidatura contro il centrodestra.

Perché - prosegue Il Fatto - bisogna contare i voti, capire a chi arrivano, costruire le liste a sostegno di entrambi. L’idea che avanza è quella che chi dei due perde sosterrà al ballottaggio lo sfidante di Fabio Romito (il leghista che corre per il centrodestra). Con un patto che prevede un posto da vice sindaco per chi esce. Anche tra i sostenitori di Leccese, Colaianni non convince. L’età (78 anni), il fatto di appartenere a un’epoca precedente, rispetto a due persone che in qualche modo sono parte della stessa storia (e anche legate a mondi contigui) appaiono ostacoli insormontabili. Dunque, Leccese e Laforgia stanno misurando le proprie possibilità.