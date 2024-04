Basilicata, trionfano Bardi e la Destra. M5s crollato, campo largo distrutto

Elezioni Basilicata, ennesimo fallimento del campo largo. FdI diventa il primo partito, M5s più che dimezzato

Completato lo spoglio dei voti in Basilicata, non c'è stata partita: netto il successo del governatore uscente Vito Bardi e del centrodestra con il 56,63% dei consensi. Nettamente battuto Piero Marrese, l'esponente di Pd-M5s-Avs che si ferma al 42,16%. Affluenza in calo rispetto a quattro anni fa, al voto solo il 49,8% degli aventi diritto.Tolta così la corona al partito più votato alle Regionali del 2019 e alle Politiche del 2022, il M5s: che era andato oltre il 20% e ora vede più che dimezzati i consensi con il 7,6%. I dati definitivi vedono primeggiare FdI (al 17,39%), buon risultato per FI che arriva al 13,01, non crolla la Lega (7,8%), bene anche Azione (7,51%): un sorpasso che rischia di infiammare il derby tra alleati da qui alle Europee. Rispetto alle Politiche cala nettamente anche il Pd (13,87%). Il presidente rieletto Bardi: "É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti".

Tornando al confronto con le Politiche del 2022 c'è un dato che ha del clamoroso: il crollo del M5s di Conte, passato in meno di due anni dal 25% al 7,6%. Si conferma non felice la scelta del campo largo, anche il Pd cede rispetto al 2022 ma non crolla, dal 15,2 passa al 13,8. Tra i partiti del centrodestra c'è la conferma di FdI al primo posto in calo rispetto al 18,2% di due anni fa, ora è al 17,39%. Forza Italia, invece, guadagna 4 punti percentuali e arriva al 13,01 dal 9,4%. La Lega perde qualcosa, dal 9% scende al 7,8%. Il centrosinistra negli ultimi sedici mesi ha vinto solo due appuntamenti regionali (Lazio e Sardegna), perdendo in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, a Trento e infine in Basilicata.