Ucraina, il Pd si smarca e attacca Conte: "È un grosso problema che il M5S avalli le fake news di Trump su Ue, Kiev e Mosca"

“A me pare che cercare di mantenere il dialogo con gli Stati Uniti sia inevitabile, ma bisogna pretendere rispetto". Brando Benifei, eurodeputato del Pd e presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se le posizioni a favore del presidente Usa Donald Trump, in particolare sul conflitto in Ucraina, di Giuseppe Conte possano costituire un problema per l'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.



"In questo momento serve avere la schiena dritta e tenere unita l’Europa. Per me che una forza di opposizione come il M5S avalli le fake news che Trump ci ha propinato in queste prime settimane su Unione europea, Ucraina e Russia è un grosso problema, siamo oltre le legittime differenze di vedute che pure ci sono sempre state. Mi auguro un chiarimento in tempi brevi ma comincio a dubitarne. Il Pd deve concentrarsi a rafforzare il proprio consenso, che oggi secondo i sondaggi è ancora soltanto pochi punti sopra il risultato elettorale del 2022", conclude Benifei.



