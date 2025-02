Trump manda in frantumi il G7: "Guerra in Ucraina? La Russia non è l'aggressore"

Trump "dirotta" il G7 e Macron mette in guardia i francesi

Donald Trump in un solo mese di presidenza ha stravolto l'ordine mondiale, totale sostegno a Putin e nella guerra in Ucraina e dito puntato contro Zelensky ma anche contro l'Europa, accusata di essere anche lei responsabile per questa situazione. Il nuovo asse Trump-Putin mette l’Europa in grande difficoltà. Specchio del nuovo squilibrio sono le polemiche scoppiate nel G7 dopo che, in occasione del terzo anniversario della guerra il prossimo 24 febbraio, gli Stati Uniti - riporta Il Corriere della Sera - si sono rifiutati di definire la Russia come Paese "aggressore". I leader delle sette economie mondiali dal 2022 avevano sempre puntato il dito contro "l’aggressione" voluta da Putin. Ma già dopo il summit a Riad tra il segretario di Stato Usa Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov i documenti americani si limitavano a menzionare in termini neutri il "conflitto in Ucraina".

Anche in un documento in preparazione all’Onu - prosegue Il Corriere - i delegati Usa rifiutano di accusare Mosca. In questo contesto, le mosse filo-ucraine dei vertici europei nelle ultime ore assumono il carattere di sfida aperta alla politica di Trump. Prima di parlare di nuovo al telefono con il presidente Zelensky, e prima di volare a Washington dove lunedì incontrerà Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron ieri ha parlato con chiarezza, rispondendo a domande sui social, desideroso di spiegare ai francesi che "siamo in guerra, in qualche modo", come lo eravamo nel 2020 contro il Covid. Stavolta la minaccia è la Russia, "una potenza militare pericolosa e imperialista". Macron ha anche confermato che l'Europa dovrà prepararsi a fare a meno dell'ombrello americano e che sarà necessario aumentare sensibilmente le spese per la Difesa.