Beppe Grillo vuole tassare i beni di lusso: cominci dal suo yacht in Sardegna

Grillo “Zelensky de’ noantri” vuole tassare i ricchi per dare ai poveri. L'analisi

Ci risiamo. Probabilmente il caldo africano di questi giorni ha un ruolo nella psiche dell’Elevato ma a Grillo gli è ripresa la mania delle sparate. E così il comico genovese ha pubblicato sul suo blog uno dei suoi improbabili studi universitari condotti dagli immancabili ricercatori dell’università di Leeds (Inghilterra) e Losanna (Svizzera) che hanno scoperto che “tassare i prodotti che usano i ricchi può portare a significativi benefici per il clima e la giustizia sociale”. Messa così pare l’ennesima trovata di PsychoGreta ma dietro ci sono professoroni mica sprovveduti colpiti dal solleone estivo Naturalmente il furbo Garante parte da solito tema dell’aumento dell’emissione dei gas serra.

Uno dei pezzi forti è questo: “I prodotti di lusso, come automobili di lusso, yacht, gioielli e abbigliamento di marca, rappresentano una parte significativa dell’impronta ecologica globale. La loro produzione richiede risorse naturali preziose, consuma energia e produce emissioni di gas serra. Inoltre, l’acquisto e l’utilizzo di tali prodotti contribuiscono a un modello di consumo inutile ed eccessivo che contrasta con una gestione sostenibile delle risorse”. Belle parole dette da uno che c’ha storicamente un super yacht con cui scorrazza in Costa Smeralda. Per essere credibile Grillo dovrebbe andare in gommone a Focene e poi una volta sulla sabbia pistare le cacche che incilegiano la spiaggia.