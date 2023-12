Comunali Bergamo, Cdx senza candidato: si punta a chiudere entro la Befana

Comunali Bergamo, Carlo Maccari (FdI) rimanda la scelta all’Epifania e Forza Italia spera

Se qualcuno pensava di poter avere il nome del candidato sindaco del cdx sotto l’albero di Natale, dovrà pazientare ancora, probabilmente fino alla calza della Befana e con l’Epifania si spera che tutti i quattro nomi dei candidati porta via. Al momento le caselle del Tetris regionale e provinciale devono ancora comporsi e serviranno altri incontri per farle combaciare tutte.

Però, qualche indicazione in più, il coordinatore regionale di FdI l’ha data al Corriere Bergamo, indicando l’avvocato Andrea Pezzotta come figura che potrebbe avvicinarsi di più a Gori, un civico esterno ai partiti capace di intercettare il voto moderato del centro, ma non è detto che sul filo di lana, possano spuntarla uno dei tre candidati di Forza Italia in trepida attesa ormai da mesi.

“Se arriva, per esempio, Noi Moderati con un grande nome che secondo i sondaggi ci farebbe vincere, non restiamo legati a uno dei nostri per principio e che poi ci farebbe perdere. Con Forza Italia e Lega ci siamo detti che bisogna trovare il nome migliore a prescindere dalle quote di spettanza dei partiti”.

Sarà, ma intanto continuano gli incontri tra gli alleati per parlare di Bergamo e non solo, perchè se ormai Pavia sembra destinata alla Lega, ci sono comuni molto più facilmente conquistabili che fanno gola a Fd’I (Dalmine, Romano di Lombardia, Seriate, Albino), lasciando gestire la patata bollente di Bergamo a Forza Italia.

Insomma, Maccari nega che sia in atto un Risiko, ma la sensazione è proprio questa, una spartizione da manuale Cencelli bella e buona con i comuni, dimenticandosi che a votare saranno i cittadini e non le logiche di partito. La paura di perdere è tanta e Bergamo è sotto la lente d'ingrandimento, perchè sarebbe clamoroso se dopo 10 anni di giunta Gori, il cdx forte in tutto il paese, perdesse ancora.

Manca poco a Natale, avere per questa data il nome del candidato sindaco di Bergamo del cdx sarebbe un vero e proprio miracolo, cosa che in politica raramente avviene di fronte alle logiche spartitorie.