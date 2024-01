Berlusconi, 30 anni fa scendeva in campo. Una fortuna o una iattura? VOTA

"Antonio Tajani non ha mai sbagliato una dichiarazione". Così Gianni Letta durante la celebrazione della discesa in campo di Silvio Berlusconi trent'anni fa quando ha fondato Forza Italia ricorda una delle ultime frasi del Cavaliere prima di morire

"Antonio Tajani non ha mai sbagliato una dichiarazione". Così Gianni Letta durante la celebrazione della discesa in campo di Silvio Berlusconi trent'anni fa quando ha fondato Forza Italia ricorda una delle ultime frasi del Cavaliere prima di morire. Si tratta dell'incoronazione di Tajani leader, che al congresso previsto tra poche settimane verrà certamente riconfermato segretario e leader. Non ancora sciolta la riserva se si candiderà alle elezioni europee di giugno.

Luci azzurre e bandiere tricolore, in sottofondo l'inno d'Italia e d'Europa: così Forza Italia celebra a Roma i suoi 30 anni con un evento al Salone della Fontane a Roma. Ad aprire l'appuntamento il segretario Antonio Tajani. "Vi racconteremo una storia, i nostri 30 anni. Ma vi racconteremo anche i prossimi 30 anni", ha detto introducendo il video della discesa in campo di Silvio Berlusconi, diffuso il 26 gennaio 1994. Il primo a prendere la parola è Gianni Letta, amico e storico braccio destro di Berlusconi.



IL VIDEO STORICO DELLA DISCESA IN CAMPO DI SILVIO BERLUSCONI

"Checché ne dica qualche giornale non amico, cortigiani non ne abbiamo avuti e non i sono nemmeno reduci dei cortigiani. C'è un popolo in cammino che crede nei valori di cui ha parlato 30 anni fa Silvio Berlusconi". Lo ha detto Antonio Tajani dal palco del Salone delle feste dove si celebrano i 30 anni dalla discesa in campo.

Silvio Berlusconi e' stato il leader e padre fondatore di una forza politica che ha vissuto per 30 anni e che vivra' per i prossimi 30 anni. Lo ha detto il segretario nazionale e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine dell'evento dal titolo "30 anni di Forza Italia, le Radici del futuro", in corso al Salone delle fontane a Roma. "Siamo il perno dell'azione di governo e la forza che in Europa e' destinata a contare sempre di piu' poiche' noi siamo il Partito popolare europeo. Continueremo la lotta alla pressione fiscale e alla burocrazia e la difesa del ceto medio - ha sottolineato -. La famiglia Berlusconi e' sempre vicina a noi e ci da' segnali di attenzione". "Non sono tanti i partiti che hanno 30 anni di storia e che godono di un'ottima salute", ha concluso Tajani.

"È difficile vincere l' emozione dopo aver sentito quella voce, quel messaggio, ci vuole coraggio e molto incoscienza per dire una sola parola dopo un discorso che ha fatto la storia". Lo ha detto Gianni Letta, intervenendo all'evento per festeggiare i 30 anni di Forza Italia, commentando il video messaggio che ha sancito la discesa in campo di Silvio Berlusconi. "Ci sono anche le radici del futuro in quel messaggio - ha aggiunto -. Grazie presidente, se siamo qui lo dobbiamo a te, è opera tua e merito tuo, io ho avuto il privilegio di essere stato il testimone dalla prima ora e purtroppo fino all'ultima. Ho seguito giorno per giorno quello che Silvio ha fatto".