Berlusconi, c'è "cauto ottimismo. Progressivo e costante miglioramento"

Zangrillo e Ciceri: cauto ottimismo, resta in terapia intensiva



"Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate". Lo dicono nel bollettino sanitario odierno Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, medici (e docenti universitari) del San Raffaele che seguono le cure al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.



"Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo", precisano i sanitari del San Raffaele. L'ex premier è ricoverato da mercoledì scorso in seguito a "complicanze" polmonari della sua patologia principale che, secondo quanto è stato spiegato dai sanitari che lo hanno in cura, è una forma di leucemia.