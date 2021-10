Berlusconi: "Green Pass funziona, l'alternativa è l'obbligo vaccinale"

"Non parlerei di piazze scatenate, ma di qualche migliaio di persone in buona fede e di qualche centinaio di scalmanati e di agitatori professionisti. Gli uni vanno convinti e rassicurati, gli altri vanno perseguiti con il massimo rigore. Ma dobbiamo tenere presente che parliamo di un'esigua minoranza, la grande maggioranza degli italiani non va in piazza, va a vaccinarsi, se non l'ha gia' fatto".

A sottolinearlo, in un'intervista al quotidiano 'Il Messaggero', il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Per Berlusconi, "il Green pass e' lo strumento che abbiamo scelto per ripristinare gradualmente la normalita'. Naturalmente e' uno strumento perfezionabile. Sino ad oggi, però, ha funzionato bene: sta consentendo al nostro Paese di rimettersi in moto e a noi tutti di tornare a una certa dose di socialita' in sicurezza".

E aggiunge: "Comprendo le preoccupazioni nei lavoratori e nelle aziende piu' piccole, ma non dobbiamo dimenticare che l'unica alternativa e' l'obbligo vaccinale che, del resto, noi di Forza Italia abbiamo proposto sin dall'inizio".

E in merito alle violenze di piazza sottolinea: "Non siamo negli anni '70, fortunatamente, pero' non bisogna mai abbassare la guardia, la violenza va sempre isolata e combattuta con il massimo rigore". Quanto alle comunali nella Capitale, Berlusconi sottolinea: "Roma ha bisogno di discontinuita' e solo il centrodestra guidato da Enrico Michetti puo' garantirla. Significa abbassare le tasse ed aumentare l'efficienza, ma anche valorizzare Roma come merita".

Per Berlusconi "Michetti, con la sua competenza amministrativa, e' anche l'uomo giusto per un razionale impiego delle risorse del Pnrr".