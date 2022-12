Berlusconi: "Renzi? Potremmo lavorare bene insieme. Io l'ho sempre stimato"

Berlusconi strizza l'occhio a Renzi. E' un messaggio anche agli alleati

Silvio Berlusconi lancia un messaggio a Giorgia Meloni: "Lei sa che se ha bisogno può chiedermi aiuto". Il leader di Forza Italia non ha fatto mistero di sentirsi un po' messo da parte dalla premier e i fischi ricevuti alla festa di Fdi non hanno aiutato. Ma il Cavaliere l'apertura più importante la fa ad un altro politico, il leader di Italia Viva, delieando un futuro scenario. "Ho sempre stimato Renzi - dice Berlusconi al Corriere della Sera - e ho sempre pensato che giochi in una metà campo che non è la sua. Certamente, se lo volesse, potremmo lavorare in sintonia su diversi temi ma gli italiani hanno scelto alle elezioni da chi vogliono essere governati". Non tarda ad arrivare quindi la risposta alle parole al miele usate nei giorni scorsi da Bonifazi, un fedelissimo di Renzi verso Berlusconi in seguito ai fischi alla festa di Fdi: "Non c'è gratitudine".

Berlusconi affronta anche il tema della manovra, promuovendo l'esecutivo nonostante il poco tempo e le difficoltà a livello internazionale. "Diciamo che è il primo passo. Il governo di centrodestra - prosegue Berlusconi al Corriere - ha dovuto affrontare una situazione molto difficile per colpa dello scenario internazionale e degli aumenti dell’energia e delle materie prime. Di conseguenza è rimasto poco per le riforme strutturali che ritengo necessarie. Nonostante questo, alcuni risultati concreti li abbiamo ottenuti e in altre materie, come la giustizia, si sta lavorando nella giusta direzione".