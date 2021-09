Berlusconi sogna ancora il Quirinale. Invita Renzi in Sardegna per convincerlo

"Se Berlusconi aspira a diventare Presidente della Repubblica, fa bene. Penso che abbia più contatti, credibilità, relazioni e buoni rapporti rispetto a tanti altri". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, e anche la guida di Forza Italia ed ex premier ci crede. "Il leader di Forza Italia resta infatti convinto di poter arrivare al Quirinale e continua ad allenarsi per la Corsa nonostante l’ostacolo dell’ennesimo processo (il Ruby ter), che ritiene gli sia stato parato davanti apposta per farlo incespicare", scrive il Corriere della Sera.

L'incontro in Sardegna tra Berlusconi e Renzi

Secondo il quotidiano milanese, Berlusconi crede di avere serie possibilità dalla quarta votazione in poi, quando il quorum si abbasserà. "La sua tesi è che dal caos si possa arrivare al Cav, che il gioco degli impedimenti per altri impegni, delle solenni promesse istituzionali, delle vendette postume, rendano concreta una prospettiva che (quasi) tutti considerano irrealizzabile". E per riuscirci starebbe tentando di convincere Matteo Renzi, il leader di Italia Viva. Dopo averlo chiamato un paio di volte, alla fine è riuscito a concordare un incontro, avvenuto nei giorni in cui Renzi si trovava sull'isola per presentare il suo libro.

"Dopo i saluti e un breve scambio di convenevoli, Berlusconi è andato dritto al punto: «Alla quarta votazione ho la possibilità di essere eletto. E voi dovete votare per me». L’ospite è rimasto spiazzato dalla richiesta e ha risposto con un imbarazzato «ma presidente...».", scrive il Corriere. Ma Berlusconi ci crede ancora.