"Berlusconi tornerà a fare politica. Monitoraggio costante, ma nulla osta"

Silvio Berlusconi, ricoverato in un reparto ordinario del San Raffaele di Milano, dopo essere uscito dalla terapia intensiva, potrà tornare a fare attività politica come presidente di Forza Italia? E' la domanda che tutti si chiedono, non solo nel partito degli azzurri ma nell'intero mondo politico, Centrodestra in testa. A rispondere a questa domanda ad Affaritaliani.it è Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant'Ambrogio Milano.



La risposta è chiarissima: "La patologia di cui soffre Berlusconi ha delle terapie che possono permettere una buona qualità di vita sotto costante monitoraggio sanitario. Certo l’età necessita attenzione nella gestione delle attività, ma nulla osta ad una partecipazione alla vita politica", afferma Pregliasco, noto virologo all'epoca del Covid e candidato con Pierfrancesco Majorino alle ultime elezioni regionali in Lombardia.