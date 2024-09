Boccia mette nel mirino Meloni: "So tutto del governo. Sangiuliano alla premier dava lezioni di storia"

Caso Boccia, ora nel mirino dell'ex amante del ministro Sangiuliano c'è Meloni. Le frecciate alla premier

Maria Rosaria Boccia tiene in pugno non solo Sangiuliano ma l'intero governo? L'ex amante del ministro sembra conoscere molto di più di quanto fin qui rivelato, visto che come svela lei stessa non erano solo pochi momenti quelli che trascorreva con Sangiuliano, ma molto di più. Lucida, munita di carte e appunti, determinata. Parla la 41enne imprenditrice che da fine agosto tiene in scacco il governo e monopolizza il dibattito pubblico. Ecco la tesi, i ragionamenti e le parole che, lontano dalle telecamere, ha consegnato a pochissime persone fidate, tra Pompei e Scafati. "Sangiuliano - dice Boccia e lo riporta La Repubblica - si è scusato con Meloni, con sua moglie. E con me? Con la mia famiglia?".

Boccia chiama in causa la premier direttamente: "C’è bisogno che spieghi a chi mi riferivo quando parlavo della "altra persona" nel mio ultimo post?". Si tratta del post su Instagram in cui l'ex amante di Sangiuliano, sui social, aveva scritto ieri mattina: "Ma chi ha davvero fatto il gossip: io, lui, o "l’altra persona" sfruttando un momento strategico per il Paese? Ecco, mi riferivo a Giorgia Meloni". E ora nel bersaglio c’è Meloni. "Perché la presidente del Consiglio, nel corso della sua intervista in cui ha toccato l’argomento Sangiuliano, - prosegue Boccia - mi ha chiamato "una certa persona", senza darmi la dignità di un nome, di un ruolo, di una autonomia di donna - risponde - Le cose usciranno eh però. Ce ne sono".

Boccia poi entra nel dettaglio e racconta il suo stretto rapporto con Sangiuliano. "Stavamo intere giornate insieme, facevamo lunghi viaggi sull'auto blu. Capitava di sentire tante cose. Anche le conversazioni più varie, quando lui parlava con il governo". Poi, sempre agli amici dice: "La Meloni gli ha dettato la linea per andare in tv, gli ha detto quello che doveva dire. E lui ha mandato giù la lezione a memoria. Poi ci è rimasto secco perché, mentre si preparava al Tg1, io ho fatto il post in cui rivelavo che mi aveva chiamato la sera prima: e lui poi lo ha dovuto ammettere in tv. Ma dico io, benedetto ministro: ma tu sei un pavido. Tu continui a dire bugie su bugie. Come ti muovi? Sai benissimo quello che io ho in mano. Quindi ti smentisco". Boccia è in possesso di numerosissimi file che conterrebbero sia confidenze indirette, sia conversazioni dirette di Sangiuliano. "Ce ne stanno di cose sotto".

Minime o grandi confidenze. Come il ministro che ricama sull’ignoranza (presunta) di alcuni colleghi. Come lui che rivela giocosamente di "dare lezioni" di storia alla premier. O frammenti di dialoghi più densi con suoi colleghi dell'esecutivo e con la stessa presidente, o la sua famiglia. «Mi hanno chiamato da tutto il mondo - sorride con gli amici - Il Tg5, il Tg4, la Fagnani, la Berlinguer, i quotidiani italiani e alcuni stranieri". Infine Boccia parla agli amici del rapporto tra Sangiuliano e la moglie. "Lui mi aveva detto che non viveva più con la moglie. Da un po’. La moglie andava con lui solo se c’era la Rai a riprenderli".