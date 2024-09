Boccia non è certo una sconosciuta a Palazzo: 20 eventi in 5 anni. Una "sua" mozione è diventata legge. E al Tg2...

Caso Boccia, altro che sconosciuta a Palazzo: 20 eventi, una mozione diventata legge e una presentazione al Tg2

Emergono nuovi dettagli sul caso Sangiuliano-Boccia, la mancata consulente del ministro della Cultura e sua ex amante non è certo uno sconosciuta alla Camera dei Deputati e negli ambienti della politica. Spuntano infatti una serie di eventi pubblici, almeno 20, in cui Boccia è a fianco di esponenti di spicco della politica a presentare iniziative. E una "sua" mozione - svela Il Fatto Quotidiano - è addirittura diventata legge. Una frequentazione con il Palazzo che dura da cinque anni, ben prima di tutta la vicenda legata a Sangiuliano. In principio per piccole iniziative. Poi, pian piano, lei e l’associazione “Fashion Week Milano Moda”(che nulla ha a che fare con la nota kermesse Milano Fashion Week) sono diventate così influenti da essere riuscite a spingere addirittura un emendamento poi recepito in un articolo di un decreto fiscale. Tutto ciò mentre un'altra sua presentazione finiva addirittura sul Tg2. Proprio il telegiornale un tempo diretto da Sangiuliano.

Boccia, come dimostrano i suoi post sui social, - prosegue Il Fatto - si è spesa moltissimo per la categoria dei chirurghi estetici. La mozione, che chiedeva l'esenzione totale dei "ritocchini", è stata poi parzialmente recepita dall'articolo 4 quater del dl 145 del 18 ottobre 2023, che introduce l’esenzione dell’Iva per gli interventi prescritti per motivi di salute “anche psico-fisica”. Tre parole che di fatto hanno allargato all'infinito la casistica valida per lo sconto. Nei vari eventi a Montecitorio, a partire dal 2019, - in base a quanto risulta a Il Fatto - Boccia era accompagnata da Monica Marangoni nota conduttrice tv e giornalista.

Le due sono molto amiche – sui social ci sono le loro foto insieme in vacanza. Marangoni è sposata da 16 anni con Cristiano Ceresani, consigliere parlamentare ed ex genero di Ciriaco De Mita che dal 2013 al 2022 è stato capo di gabinetto di ministri come Gaetano Quagliariello, Maria Elena Boschi e Lorenzo Fontana. Ceresani, cattolico, viene descritto come molto influente in ambienti politici.