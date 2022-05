Bologna, Salvini: "Voi spacciate?". Famiglia della citofonata nei guai: droga

Bologna, Salvini e la citofonata: maxi blitz anti droga: 25 in manette

Dopo più di due anni dalla famosa citofonata di Salvini a Bologna, il caso si è riaperto. Quel "scusi, lei spaccia?" che vide protagonista il leader della Lega durante la campagna elettorale per le elezioni Regionali in Emilia Romagna si è rivelato una profezia in un certo senso. A sottolinaerlo - si legge sul Corriere della Sera - è stato proprio Salvini in un post su Facebook: "Il tempo è galantuomo". Salvini, all’epoca ministro degli Interni, suonò a casa di una famiglia accusata di spacciare, nel quartiere problematico e popolare del Pilastro, a Bologna. Oggi il leader leghista gongola perché la squadra Mobile bolognese, all’interno di una maxi inchiesta nata da un omicidio nel rione, ha portato alla luce un giro di spaccio che avrebbe come protagonista principale proprio la famiglia della «citofonata».

Secondo gli investigatori, - prosegue il Corriere - questa famiglia, insieme ad altre del quartiere, avrebbe gestito i traffici di cocaina e hashish mandando a spacciare nelle strade e nelle cantine pusher ragazzini. Sette tra i 15 e i 17 anni sono indagati, la maggior parte italiani di seconda generazione. Tra questi c’è anche Yaya, il ragazzo che rispose al citofono, allora 17enne. E ci fu chi, a Bologna, fece notare che quella «irruzione al citofono» avrebbe potuto compromettere indagini in corso. Come quella che ieri ha portato all’esecuzione di 25 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e concorso in spaccio.

