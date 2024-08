Bonelli (AVS): "Ok a Schlein premier. Ma prima programma e alleanze"

Bonelli: "Prima di parlare di nomi, e ribadisco che non abbiamo alcun problema a sostenere Schlein premier laddove il Pd fosse il primo partito della coalizione alle elezioni, vogliamo capire il programma che ha in mente"

"Non abbiamo alcun problema nemmeno noi sul nome di Elly Schlein presidente del Consiglio". Lo afferma ad Affaritaliani.it il portavoce dei Verdi e co-leader, insieme a Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi Sinistra (AVS), Angelo Bonelli, all'indomani delle dichiarazioni a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica di Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5S, che ha detto di non aver problemi ad andare al governo con Schlein premier. E anche Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e riforme del Pd, ha lanciato il nome della segretaria Dem per Palazzo Chigi. "Il tema però da porre prima dei nomi - sottolinea Bonelli - è quello programmatico. Vogliamo capire che cosa vuole fare il Pd su temi chiave come quelli dell'energia, delle infrastrutture, dell'economia e del fisco. E, quindi, di conseguenza che tipo di alleanza ci sarà".



"Prima di parlare di nomi, e ribadisco che non abbiamo alcun problema a sostenere Schlein premier laddove il Pd fosse il primo partito della coalizione alle elezioni, vogliamo capire il programma che ha in mente. Ad esempio sul tema del nucleare e su quello del Ponte sullo Stretto ci sono forze politiche, penso a Calenda e a Renzi, che hanno posizioni opposte alle nostre". Non a caso Patuanelli a La Piazza ha detto 'manco morti con Renzi...'. "Appunto, oltre ai nomi, e Schlein va benissimo, c'è tutto il tema dei programmi e quindi dell'alleanza, che viene prima", conclude Bonelli.