Bonetti e Rosato entrano in Azione. Vicepresidente e vicesegretario

Calenda: "Oggi vogliamo riunire quello che è stato diviso, perché serve un nuovo patto per le persone"

"Per noi è un momento molto importante. Dopo la rottura del Terzo polo abbiamo costruito con 'Per' un percorso di convergenza che oggi fa un passo in più con l'ingresso di Elena Bonetti e Ettore Rosato nel partito. Proporrò all'assemblea l'elezione di Bonetti a vicepresidente di Azione con la delega alla formazione di un grande partito della Repubblica che accorpa repubblicani, popolari ed europeisti. Ettore Rosato sarà da subito, perché la nomina spetta a me, vicesegretario e si occuperà delle elezioni europee". Così il leader di Azione Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

"Entriamo in Azione per allargare Azione e iniziare un processo di costruzione di un vero partito repubblicano, che metta insieme i cattolici, i popolari e i repubblicani. Oggi vogliamo riunire quello che è stato diviso, perché serve un nuovo patto per le persone. L'associazione Per andrà avanti per offrire uno spazio politico anche alle tante associazioni e alle amministrazioni locali", ha spiegato Elena Bonetti. "Ho la grande ambizione di voler contribuire alla costruzione di un partito che abbia la capacità di rompere il bipolarismo - le ha fatto eco Ettore Rosato -. Io vedo i danni di questo bipolarismo degli opposti, che chiedono ai tifosi di votare. Questo bipolarismo ha allontanato milioni di elettori, che non vanno più a votare. Dobbiamo avere una visione e un obiettivo nel lungo termine, per cambiare le cose. Ci misureremo con il consenso e lavorare sulla costruzione di una proposta elettorale nei prossimi mesi è una responsabilità che mi prendo con grande convinzione", ha concluso.