Bonino sbatte la porta. "Lascio +Europa. La vostra cupidigia è senza limiti"

Il partito più europeista dell'intero panorama politico, si spacca proprio poco dopo la nascita del governo Draghi. Emma Bonino esce e sbatte la porta. "Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi. Non voglio più stare in questo partito. Ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti. D’altronde è già pronto a tavolino, con il passaggio farsa in un congresso già deciso fuori, la nuova leadership plurale". Emma Bonino - si legge su Repubblica - ieri pomeriggio ha perso la pazienza dopo che i 71 membri dell’assemblea da ventiquattro ore discutevano su Zoom sulle regole del prossimo congresso. L’assemblea era stata convocata per ridefinire le norme di partecipazione del congresso, una discussione che perdura dallo scorso mese di dicembre. Per vararle serve il via libera dei due terzi del consesso, ma un’intera giornata di discussione non è servita per venirne a capo.

Immediata la reazione del segreterio Benedetto della Vedova, che lascia anche lui e dà il via al Congresso. "Da molti mesi l'Assemblea di +Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo Congresso, che lo Statuto prevede che si svolga ogni due anni. C'è stata, nelle diverse sessioni dell'assemblea degli scorsi mesi, un'escalation di tensione interna che ha portato oggi Emma Bonino ad annunciare in queste condizioni il suo abbandono del partito. E' un'escalation che sento il dovere di interrompere, consentendo che la parola torni ai nostri iscritti il piu' presto possibile. Rassegnero' quindi le mie dimissioni da segretario, atto che prevede automaticamente la convocazione di un nuovo congresso entro tre mesi".