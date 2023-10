Briatore: "Meloni sotto attacco ogni giorno. Vada avanti, no ad altri tecnici"

Briatore: "Si elegge il presidente e chi vince governa per cinque anni e chi perde resta a guardare, altrimenti non si va da nessuna parte"

"Attacchi ce ne sono tutti i giorni, poi non so se siano i poteri forti". Con queste parole Flavio Briatore risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia in atto un attacco dei poteri forti all'Italia per far cadere il governo di Centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

Ma attacchi da parte di chi? L'Europa? la Magistratura? "Un po' tutti, un po' da tutte le parti. Lasciamo lavorare la gente. In questo Paese serve una riforma presidenziale. Si elegge il presidente e chi vince governa per cinque anni e chi perde resta a guardare, altrimenti non si va da nessuna parte".

Teme che Meloni possa cadere e che ci possa essere un altro esecutivo tecnico? "Spero proprio di no. Abbiamo già dato. L'esperienza dei governi tecnici, da Mario Monti a Mario Draghi, l'abbiamo già fatta. Spero proprio che non accada e che il governo Meloni vada avanti a lavorare per l'Italia. Giorgia Meloni è la migliore presidente del Consiglio che abbiamo avuto negli ultimi anni", conclude Briatore.