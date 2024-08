Brusco stop per il campo largo: Conte, Fratoianni e Bonelli non vogliono Renzi

Campo largo, M5s e Avs si schierano: per Renzi non c'è spazio

Matteo Renzi divide, non c'è accordo tra i progressisti per l'ingresso nel campo largo del leader di Italia Viva. L'ex premier ha aperto sia a Conte che a Schlein dicendo che "è finito il tempo dei veti". Ma a quanto pare la strada resta è in salita, visto che sia il leader del M5s che Fratoianni e Bonelli di Avs sono contrari al suo ingresso nel campo largo. Conte e il tandem rossoverde Fratoianni e Bonelli - riporta La Repubblica - sono pronti a fare asse per sbarrare la strada all’ex rottamatore che "per noi è un problema, ci fa perdere più voti di quanti ne porta". Ma Elly Schlein insiste per unire tutti per cercare di sconfiggere la Destra. È la dura vita della federatrice.

Ruolo che la segretaria del Pd intende interpretare fino in fondo, insistendo — anche a costo di suscitare qualche malumore — sulla linea del "noi non mettiamo veti, ma non vogliamo neppure subirne". Lezione - prosegue La Repubblica - che i partner della possibile coalizione faticano a digerire. "A Genova non puoi sostenere il totismo e in Regione schierarti contro, così perdiamo di credibilità tutti", rincara Bonelli. Chiaro riferimento alla Liguria dove Iv, pur stando dentro la giunta Bucci, si è dichiarata disponibile ad appoggiare il dem Andrea Orlando insieme al resto del campo largo. "Ora urge costruire un'alleanza che metta al centro un programma che non produca gli errori del passato", taglia corto Bonelli. Riccardo Magi, segretario di +Europa, invece ha chiesto di "aprire subito un tavolo politico del centrosinistra, le coalizioni si costruiscono sui temi e sui programmi, le foto opportunity non bastano più".