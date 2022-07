Calenda fa lo statista e va "da solo". Date un ministero a quest'uomo

Calenda? L'ultima è che “va da solo”, come ha detto sdegnosamente a Letta e Renzi

Di Carlo Calenda non ci libereremo più. È ovunque, vuole fare tutto, si agita, smania, sbuffa, è percorso e tramortito da improvvisi pensieri contradditori in cui cerca una impossibile quadra in qualche aforisma di Hegel. Lo si può vedere parlare da solo mentre si aggira per il centro di Roma, sudato e imbarazzante come un carrettiere etrusco.

Calenda, lo “statista dei Parioli”, da quando ha perso il ministero dello Sviluppo economico nel 2018, sembra impazzito. La perdita di potere l’ha traumatizzato. S’è tatuato, si è inventato un nome “fascio” per la sua compagine, “Azione”, si affaccia da un balconcino del quartiere per arringare una immaginaria folla fatta dal giornalaio e dal lattaio. Ora che la caduta del governo Draghi ha accelerato i tempi non sa più cosa inventarsi per apparire.

Cerca di mostrare i tatuaggi che sono in realtà tre. Il primo è la “A” di Azione copiato peraltro da “Avengers” della Marvel, il secondo è il solito squaletto da cassiera di periferia e il terzo un imbarazzante S.P.Q.R che si fece alle ultime comunali. Un corpo deturpato, spinto ai limiti di una flaccida fisicità utilizzata a fini politici, manco fossimo in un film di Cronenberg. Da un lato c’è sempre la tentazione del Pd, poi c’è il rapporto di odio – amore con Matteo Renzi, poi c’è il sogno “liberal” coi radicali, poi ogni tanto torna “komunista” quando, lasciati i Parioli e le sue delicate coccole fatte di bar e tramezzini dai prezzi stellari, deve andare da quel popolo di “brutti, sporchi e cattivi” che popola le borgate pasoliniane di Roma, Tor Bella Monica Spinaceto, Corviale, l’Idroscalo di Ostia Ponente. Forse un omaggio al realismo cinematografico del nonno regista Luigi Comencini che di quelle borgate aveva fatto un ben altro impegno culturale. Sta di fatto che il nipote è di altra pasta. Lui vuole il potere e basta.

L’ultima è che “va da solo”, come ha detto sdegnosamente a Letta Nipote e Renzi, che hanno la responsabilità morale di avergli dato una opportunità. Infatti fu per tanti anni portaborse del fantomatico partito di Luca Cordero di Montezemolo, Italia futura. Alla fine il colpaccio ministeriale dovuto a Letta e Renzi che ora ripaga con insulti e sussiego. Insomma Carletto è un caso di studio e qualche volta oscura –per un attimo- pure Gigino ‘a cartelletta nella sua pervicace ricerca di potere.

In ogni caso Calenda è sostanzialmente una realtà romana, anzi di Roma Nord anche se cerca disperatamente di aprirsi un varco nazionale con alleanze come “Più Europa” che nel suo caso si dovrebbe chiamare “Più Parioli”. Solo in un sistema politico – istituzionale profondamento malato come quello italiano Calenda può trovare diritto di asilo. Parla di Energia, Europa e di Putin ma è sostanzialmente interessato solamente alla sua cadrega pariolina che al più si può estendere per qualche chilometro della Flaminia. Niente di più.