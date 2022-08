Calenda-Renzi, difficile coesistenza come tra i due forti portieri del PSG

Chi stabilirà i ruoli e, soprattutto, li farà rispettare, da Renzi e Calenda, politici che cercano la ribalta mediatica e preferiscono cominciare le loro molto frequenti esternazioni con “io” anzichè “noi”?



Carlo Calenda e Matteo Renzi insieme, alle elezioni e dopo, per fare il Terzo Polo.

Conoscendo la forte tendenza dei due leader a primeggiare, non si può non chiedere : chi sarà il titolare e chi la riserva ?

Il teatrino politico come il calcio : la difficile coesistenza tra l’ex premier e l’ex ministro ricorda la rivalità, nella scorsa stagione, nel Paris Saint Germain, tra i due portieroni della squadra, l’italiano Gigio Donnarumma, 23 anni, ex Milan, e il costaricano Keylor Navas, 35 anni. Un’alternanza, quella tra i due portieri, tutt’altro che serena. Ha accentuato la rivalità tra loro e ha acceso polemiche, nella squadra, tra i tifosi e sui media.

E, per non assistere a un nuovo anno di scontri tra i numeri uno, il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha designato il portiere dell’Italia come titolare. Navas non ha accettato di fare la riserva, lascerà Parigi e, forse, sarà ingaggiato dal Napoli. Galtier ha spiegato di essere stato molto chiaro con i portieri : “non voglio alternarli bensì voglio che ci sia un numero 1”.

Chi stabilirà i ruoli e, soprattutto, li farà rispettare, da Renzi e Calenda, politici che cercano la ribalta mediatica e preferiscono cominciare le loro molto frequenti esternazioni con “io” anzichè “noi” ? Lo scopriremo presto….