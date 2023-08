Calenda e Renzi si separano. Ma è guerra su chi resta nei gruppi parlamentari

Calenda e Renzi, la telenovela continua. La separazione è condivisa ma nessuno dei due partiti vuole lasciare i gruppi parlamentari

La telenovela Calenda-Renzi continua, questa volta la separazione sembrava davvero cosa fatta ma è nato un nuovo problema: quale dei due partiti deve lasciare i gruppi parlamentari? Sulla questione il leader di Azione e l'ex premier hanno idee molto diverse. "La separazione dei gruppi - sostiene Calenda - dipende da loro, siccome quei gruppi sono stati eletti con un logo con un simbolo con il mio nome, io non posso andarmene via, lo possono fare loro. Lo facessero quando gli pare". Calenda annuncia ufficialmente la separazione da Matteo Renzi: "I gruppi parlamentari si separeranno, lo ha detto Renzi. Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con Italia viva, faranno la loro strada e alle europee e noi faremo la nostra".

"A me - prosegue Calenda ad Agorà - non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi, mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini non capiscono niente", ha detto Calenda riferendosi alla cena avvenuta al Twiga tra alcuni esponenti di Italia Viva e il ministro Santanché. Ma sulla questione dei gruppi parlamentari arriva la risposta dei renziani, ed è una doccia gelata per il leader di Azione.