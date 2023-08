Stangata banche, per Mediolanum utili dimezzati. FI in soccorso: "Modifiche"

Tassa extraprofitti, Forza Italia vuole cambiare la norma in Parlamento. Dietro al cambio di strategia c'è Mediolanum

La tassa sugli extraprofitti delle banche ha creato il caos, non solo nei mercati, con 9 miliardi bruciati nella sola giornata di ieri, ma la questione è diventata anche politica. Dietro all'apparente unanimità dei consensi, nel centrodestra - si legge sul Messaggero - il decreto omnibus presentato lunedì in Consiglio dei ministri fa molto discutere. La norma sugli extraprofitti delle banche fa agitare gli attori in scena, in particolare quelli di Forza Italia. Gli azzurri sul tema oscillano tra dubbi generali e qualche interesse di partito. "La maggioranza è d'accordo nel sostenere la misura", afferma il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, sottolineando in modo chiaro la natura collettiva di una misura che però può essere ancora "aggiustata". "Di sicuro in Parlamento può essere migliorata", conferma infatti il senatore azzurro.

La nuova tassa che preleva il 40% sugli extraprofitti delle banche, secondo le prime stime, dovrebbe far entrare nelle casse dello Stato tra i due e i tre miliardi di euro. Risorse che sosterranno la riduzione delle tasse e le spese relative ai mutui per l'acquisto della prima casa di famiglie in difficoltà. Quindi riduzione del carico fiscale, detassazione di premi e benefit.