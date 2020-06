Calenda su Renzi: "Non puoi fare Mastella e presentarti come Kennedy". VIDEO

Attacco diretto a Matteo Renzi da parte del leader di Azione Carlo Calenda ad Accordi e Disaccordi. "Non puoi fare come Mastella sul caso Bonafede e poi parlare di Mossa del cavallo e presentarti come Kennedy". Ma Calenda ne ha per tutti: "Salvini non e' pericoloso per il Paese perche' e' fascista, ma perche' e' un totale incapace. Io penso che bisogna spiegare agli italiani che devono applicare alla politica i valori che applicano alla loro vita - ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico - Uno come Matteo Salvini, che non ha mai fatto il suo lavoro in tutta la sua vita, che non ha nessuna competenza dimostrata in nulla, che e' stato poco serio in tutte le cose che ha fatto, non lo voti a prescindere che tu sia di destra, di sinistra, di estrema destra o centro. Esattamente come non daresti credito ad un amico che si comportasse come lui si e' comportato, esattamente come non gli affideresti il tuo bar da gestire. Salvini del fascismo non ha neanche la consistenza, non so come dire... Se affiderei il mio bar a Zaia? Si', penso di si'", la conclusione di Calenda.