Camera, Sara Cunial potrà entrare senza Green Pass, ricorso accolto

Camera, Sara Cunial potrà entrare senza dover esibire il Green Pass, accettata sospensiva contro delibera Questori sull'obbligo

La deputata del gruppo Misto Sara Cunial potrà entrare alla Camera per partecipare ai lavori parlamentari senza esibire il certificato verde. L'Ansa da fonti parlamentari ha appreso che il presidente del collegio di appello della Camera dei deputati Andrea Colletti (Alternativa) ha accolto, con un decreto cautelare monocratico, la richiesta di sospensiva presentata dalla deputata no vax della delibera con cui il collegio dei questori ha introdotto l'obbligo del Green Pass per accedere alle sedi della Camera. Il ricorso di Cunial Sarà esaminato dal Consiglio di giurisdizione della Camera l'1 dicembre.

Green Pass, Lorenzin: "Inaccetabile, Cunial untrice"

"E' inaccettabile, abbiamo il diritto di essere tutelati nell'esercizio della nostra funzione in un luogo salubre". Sono le parole di Beatrice Lorenzin ai cronisti in Transatlatico a proposito della sospensiva ottenuta da Sara Cunial, deputata del gruppo misto, per entrare alla Camera senza green pass. "Qua ci sono anche persone che non stanno bene, come la mettiamo se si prendono il Covid perché ce lo porta la Cunial? E' una untrice, è inaccettabile", ha ribadito, sottolineando che "il Green Pass è elemento di sicurezza, vale per tutti deve valere anche per il Parlamento".

Green pass: Rosato, inaccettabile decisione su Cunial

"Perché le regole che esistono per tutti i cittadini non dovrebbero valere qui a Montecitorio? Se ai lavoratori viene chiesto di esibire il green pass pena la sospensione e mancata retribuzione, perche' ai parlamentari dovremmo consentire di votare anche senza il certificato? Mi stupisce la decisione del presidente del Collegio d'appello della Camera che ha sospeso le regole sul green pass che ci eravamo dati per consentire alla collega dichiaratamente no vax Sara Cunial di entrare in Aula. E' passata dal voler combattere la casta a chiedere trattamenti di favore. E' inaccettabile". Lo scrive su facebook il Vicepresidente della Camera e Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.