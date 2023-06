Cannabis, conferenza alla Camera: scontro clamoroso tra Meloni e +Europa

Cannabis, conferenza di Meloni alla Camera: "Droga non è libertà ma rende schiavi"

"Viviamo nel paradosso di una vulgata che spaccia la droga come un forma di libertà, e io non riesco a capire come si faccia a considerare libertà qualcosa che ti rende schiavo". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Montecitorio alla "Giornata mondiale contro le droghe".

Meloni, ogni grammo di principio attivo di droga ti mangia

Meloni ha ribadito “dei concetti lapalissiani e banali, sapendo che posso diventare oggetto di polemica, ma sono abituata a difendere ciò in cui credo. Il primo è che la droga fa male sempre e comunque, ogni singolo grammo di principio attivo si mangia un pezzo di te".

Durante il discorso della premier il segretario di +Europa, Riccardo Magi, si è alzato in piedi e ha mostrato un cartello interrompendo il discorso di Meloni.

"Io so esattamente cosa sto facendo, il punto è se voi ve ne rendete conto...". La dura replica di Giorgia Meloni che con veemenza risponde a Riccardo Magi che interrompe con un blitz nell'Auletta dei gruppi l'intervento del presidente del Consiglio a un convegno contro la droga. "Sono stata lunghi anni al 3 per cento e so cosa vuol dire cercare visibilità...", aggiunge tra l'altro Meloni mentre Magi, con altri attivisti di +Europa si alza con cartelli di protesta.

Magi si e' alzato in piedi esponendo un cartello con la scritta 'Cannabis: se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia".

