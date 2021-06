Cantalamessa (Lega): "Preoccupante esplosione violenza tra giovanissimi"

"Appare chiara e preoccupante l'esplosione di una violenza incomprensibile ed ingiustificata tra giovanissimi" - dichiara Il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa capogruppo in Commissione mafie e responsabile nazionale dipartimento Antimafia Lega, in merito alla maxi-rissa di sabato a Bacoli (Napoli) che ha visto denunciati sei minorenni tra i ragazzi coinvolti.



"Da nord a sud negli ultimi mesi - continua Cantalamessa - ci sono stati episodi analoghi tra ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni davvero inquietanti. Istituzioni, scuola e famiglia siamo chiamati ad un atto di responsabilità collettiva per invertire la marcia di questa crisi educativa e diffondere tra i giovani la cultura dell'inclusione e del rispetto contro ogni violenza. Due anni fa - conclude - ho presentato una proposta di legge per fermare le baby gang e la criminalità organizzata che si serve dei minori, che prevede l'abbassamento dell'età imputabile da 14 a 12 anni con l'aggravante di associazione per punire le logiche di branco. Si deve avviare la discussione con le associazioni competenti e Tribunale dei Minorenni per incardinare la legge che mira a tutelare tutti i minori anche quelli che commettono reati".