Caos procure, Ferri: "Dimesso dall'Anm? Non sono più socio da anni"

"Il mio ruolo di parlamentare è per me incompatibile con quello di iscritto all'Anm . Da quando sono entrato in Parlamento, ormai due anni fa, non sono più socio. Non è una notizia di oggi, ma che risale almeno al 2018. L'Anm non aveva altra scelta che prenderne atto, non doveva neppure essere iniziato come avevano correttamente detto da principio i Probiviri senza alcuna incertezza ed all'unanimità". Così il deputato di Iv, Cosimo Ferri, magistrato in aspettativa.

"Ora -spiega- posso aggiungere che comunque fossi in servizio allo Stato non mi riconoscerei più in questa Anm, troppa ipocrisia , conflittualità e doppiopesismo . Quando si giudica ci vuole sempre serenità , imparzialità, equilibrio e buon senso. Mai pregiudizi o voglia di dare risposte mediatiche".